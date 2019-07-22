Политика

Опровергнуты планы продажи Карелии ФинляндииГазета.Ru 22:02

Даже мыслей не было, подчеркнул Бурбулис. С таким комментарием Бурбулис, бывший соратником Ельцина в начале 90-х, выступил после того, как в СМИ появилось интервью экс-замглавы МИДа Андрея Федорова. Тот заявил, что при Ельцине якобы обсуждалась возможность продажи Карелии финнам за $15 млрд.
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Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Газета.Ru22:02

Соратник Ельцина отреагировал на «план президента» продать Карелию Финляндии

URA.Ru12:53

Экс-госсекретарь РФ отреагировал на информацию о планах Ельцина продать Карелию финнам

БИЗНЕС Online13:26

Экс-глава МИД РФ отреагировал на статью о планах Москвы «продать Карелию»

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Экс-глава МИДа ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам

РБК14:54

Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии

РИА Новости13:10

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Lenta.ru12:23
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
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Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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