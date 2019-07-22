Политика
Опровергнуты планы продажи Карелии ФинляндииГазета.Ru 22:02
Даже мыслей не было, подчеркнул Бурбулис. С таким комментарием Бурбулис, бывший соратником Ельцина в начале 90-х, выступил после того, как в СМИ появилось интервью экс-замглавы МИДа Андрея Федорова. Тот заявил, что при Ельцине якобы обсуждалась возможность продажи Карелии финнам за $15 млрд.
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