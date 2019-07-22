Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия вчера в 15:05
Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло
В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.
Обновлено в 00:06
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:31
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Спорт
Австралийка Иффлэнд стала чемпионкой мира в хайдайвинге
Обновлено в 01:23
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 19:18
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено вчера в 02:58
Технологии
WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS
KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике
Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.
Обновлено в 01:14