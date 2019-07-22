Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия вчера в 15:05

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии

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Экс-глава МИД РФ отреагировал на статью о планах Москвы «продать Карелию»

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БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26

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План Ельцина по продаже Карелии назвали «бредом сивой кобылы»

Lenta.ruвчера в 22:38
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:05, Вашингтон
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Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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