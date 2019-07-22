Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия вчера в 15:05
Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Экс-госсекретарь РФ отреагировал на информацию о планах Ельцина продать Карелию финнам
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:05, Вашингтон
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На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта
По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта.
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РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
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Режим «черного неба» введен в Алтайском крае из-за красноярских пожаров.
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Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»
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Госдума может до конца весенней сессии, которая завершится в четверг, принять законопроект о продлении "дачной амнистии".
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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
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Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
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