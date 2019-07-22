Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия 15:05

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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