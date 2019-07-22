Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии ФинляндииИзвестия 15:05
Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.
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Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
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Происшествия
Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
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Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Общество
В России ограничат ввоз фруктов и цветов в багаже
Новые правила карантинного контроля для физических лиц будут касаться как багажа, так и ручной клади и распространяться на все виды транспорта: авиа‑ и железнодорожный, автомобильный и водный, а также на почтовые отправления.
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Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Больницу в Забайкалье проверят после жалоб пациентов на стирку бинтов
Минздрав Забайкальского края пообещал провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице.
Обновлено в 05:37
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Türkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты (Türkiye)
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране
Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США.
Обновлено в 10:04
Технологии
Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:54
Политика
Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи
Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Политика
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы
В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.
Обновлено в 09:19
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
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Игры
Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму
Обновлено в 14:14
Политика
Смерть президента Туркменистана опровергли
СМИ сообщали о смерти президента и председателя Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41