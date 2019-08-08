с чего всё началось

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликса Э. Дзержинского».

В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии

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