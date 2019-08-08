Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение ГерманииРБК 03:46
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликса Э. Дзержинского».
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с чего всё началось
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.Известиявчера в 23:00
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Российская газетавчера в 22:13
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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