Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»
Бомбардир.ру
вчера в 11:24

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Бомбардир.рувчера в 11:24

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Видеообзор побед РБ «Лейпциг» и «Айнтрахта» в чемпионате Германии

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«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

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«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц», Поульсен и Вернер оформили по дублю

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«РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц»

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Дубли Поульсена и Вернера принесли «РБ Лейпцигу» разгромную победу над «Манйцем»

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«Лейпциг» - «Майнц»: взять очки дома

Все про Спорт ру15 декабря в 04:38

«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 16 декабря 2018 года

LiveSport.ru15 декабря в 06:28
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"Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых.
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