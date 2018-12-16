Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»
Бомбардир.ру
вчера в 11:24

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Бомбардир.рувчера в 11:24

Подробнее о событии

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

Матч ТВвчера в 11:38

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц», Поульсен и Вернер оформили по дублю

Спорт-Экспрессвчера в 11:37

«РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц»

Советский спортвчера в 11:24

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» благодаря дублям Поульсена и Вернера

Чемпионатвчера в 11:21

Дубли Поульсена и Вернера принесли «РБ Лейпцигу» разгромную победу над «Манйцем»

Евро-футбол.рувчера в 11:29

«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 16 декабря 2018 года

LiveSport.ru15 декабря в 06:28

Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Байер», «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц»

Sports.ru14 декабря в 01:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Футбол

Месси забил 50-й гол в 2018 году

Обновлено вчера в 21:12
Футбол

«Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин был удален

"Лион" разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

Защитник «Аякса» стал обладателем премии Golden Boy

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно

Обновлено вчера в 14:11
Футбол

«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи

Обновлено вчера в 16:25
Футбол

«Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»

Обновлено вчера в 11:12
Футбол

Аршавин заявил, что «Зенит» вернет чемпионство в Петербург

Обновлено вчера в 14:25
Футбол

«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Евгений Трефилов: в финале мы сыграли отвратительно

Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после поражения своей команды в финале чемпионата Европы от соперниц из Франции (21:24) сказал журналистам, что главный матч турнира наши девушки сыграли не слишком хорошо.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
Обновлено в 00:01
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Саутгейт был признан тренером года в Англии

Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:31
Футбол

Полузащитник «Ростова» поддержал Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 22:28
Главное