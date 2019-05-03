Футбол
«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27
Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ
Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Власти Амстердама запретят бензиновые и дизельные автомобили
Власти Амстердама намерены запретить автомобили на бензине и дизельном топливе к 2030 году.
Обновлено в 05:11
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Наука
На древней стеле обнаружили имя библейского царя
Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Кино
Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».
Обновлено в 04:10
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу
Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Кино
Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму
Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Политика
Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле
«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35
США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках
Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07