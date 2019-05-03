«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27

Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.

«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»

Происшествия В Челябинской области произошло массовое убийство Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Происшествия В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Происшествия На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.

Транспорт Власти Амстердама запретят бензиновые и дизельные автомобили Власти Амстердама намерены запретить автомобили на бензине и дизельном топливе к 2030 году.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.

Космос В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Наука На древней стеле обнаружили имя библейского царя Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.

Кино Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин» Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Политика В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.

Религия В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха «В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.

Хоккей Россия — Финляндия 0:0 (1-й период) Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".

Происшествия В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.

Кино Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.

Политика Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле «Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Происшествия Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.

Общество Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Армия и оружие Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35 США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.