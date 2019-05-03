Футбол

«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27

Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.
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Вернер первым забил 50 голов за «РБ Лейпциг» в бундеслиге

Sports.ru01:28

«Майнц» и «Лейпциг» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Германии

РИА Новостивчера в 16:34

Майнц 05-Лейпциг 03.05.2019 прогноз Ф2 (-1)

Sport-placeвчера в 08:13

«Лейпциг» и «Майнц» забили на двоих шесть мячей

Soccer.ruвчера в 16:26

«РБ Лейпциг» упустил победу над «Майнцем», дважды по ходу матча ведя с преимуществом в 2 мяча

Sport24.ruвчера в 16:23

«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»

Чемпионатвчера в 16:30

«Майнц» ушел от поражения в матче с «Лейпцигом»

Матч ТВвчера в 16:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

Обновлено в 06:14
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Транспорт

Власти Амстердама запретят бензиновые и дизельные автомобили

Власти Амстердама намерены запретить автомобили на бензине и дизельном топливе к 2030 году.
Обновлено в 05:11
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Наука

На древней стеле обнаружили имя библейского царя

Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Кино

Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».
Обновлено в 04:10
Происшествия

Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу

Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Кино

Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Политика

Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле

«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

Обновлено в 07:43
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35

США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках

Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
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