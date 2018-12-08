Герта Спортивный клуб

Немецкий футбольный клуб из города Берлин, выступающий в Бундеслиге. Основан в 1892 году, и является одним из самых старых футбольных клубов своей страны. 2-кратный чемпион Германии по футболу. Домашние матчи проводит на Олимпийском стадионе вмещающем 74,475 зрителей.