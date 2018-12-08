Футбол

Бундеслига. «Герта» обыграла «Айнтрахт»
Бомбардир.ру
14:34

«Герта» обыграла «Айнтрахт» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:0. Берлинский клуб с 23 очками идет на шестой строчке в таблице, «Айнтрахт» с тем же количеством очков идет строчкой выше.
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