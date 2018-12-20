Футбол

Бундеслига. «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и другие результаты
Бомбардир.ру
16:27

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
Гол полузащитника Франка Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Команда Нико Ковача набрала 33 очка и осталась на третьей строчке в турнирной таблице. Игроки Ральфа Рангника с 28-ю пунктами – по-прежнему на четвертое.
Бомбардир.ру16:27

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