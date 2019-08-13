Экономика

Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13

Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Бундесбанк опасается рецессии немецкой экономики

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Угроза рецессии в Германии растет

Ведомостивчера в 12:13
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Политика

Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Интернет

Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Перми пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

Обновлено в 03:59
Общество

Супруги из Британии стали миллионерами благодаря своему коту

Супруги из города Мэнсфилд выиграли в лотерею один миллион фунтов стерлингов благодаря тому, что забыли купить еду своему коту.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Депздрав призвал не приходить на МРТ с наращенными волосами и ресницами

Татуировки, магнитные ресницы, наращенные волосы и косметика могут быть опасны во время процедуры МРТ.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма

В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.
Обновлено в 08:20
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Сургуте в реку слили нефтепродукты

В реке Сайма обнаружены нефтепродукты, которые слили туда накануне. В Сургуте горожане обнаружили маслянистые пятна на реке Сайма.
Обновлено в 05:04
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Футбол

Куадрадо сменит позицию на поле в новом сезоне

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в новом сезоне будет играть на позиции правого защитника по желанию главного тренера туринцев Маурицио Сарри.
Обновлено в 07:39
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину

Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
Обновлено в 02:47
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
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Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

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Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

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Прокуратура проверит выброс оранжевого дыма с завода УГМК

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