Экономика
Угроза рецессии в Германии растетВедомости вчера в 12:13
Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
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Политика
Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Интернет
Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
Обновлено в 07:38
Общество
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря своему коту
Супруги из города Мэнсфилд выиграли в лотерею один миллион фунтов стерлингов благодаря тому, что забыли купить еду своему коту.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Депздрав призвал не приходить на МРТ с наращенными волосами и ресницами
Татуировки, магнитные ресницы, наращенные волосы и косметика могут быть опасны во время процедуры МРТ.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.
Обновлено в 08:20
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Сургуте в реку слили нефтепродукты
В реке Сайма обнаружены нефтепродукты, которые слили туда накануне. В Сургуте горожане обнаружили маслянистые пятна на реке Сайма.
Обновлено в 05:04
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Футбол
Куадрадо сменит позицию на поле в новом сезоне
Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в новом сезоне будет играть на позиции правого защитника по желанию главного тренера туринцев Маурицио Сарри.
Обновлено в 07:39
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину
Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
Обновлено в 02:47
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22