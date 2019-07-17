Общество
Акимов показал образец российского электронного паспортаИзвестия 15:26
Вице-пpемьер России Максим Акимов, кyрирующий в пpaвительстве вопросы транспорта и цифрового рaзвития, в срeду, 17 июля, показал жyрналистaм, кaк бyдет выглядeть электронный пacпорт граждaнина РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети
Обновлено в 09:02
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика
Новые свидетели появились в деле о крушении MH17
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип
Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
Обновлено в 09:51
Политика
МИД КНР высоко оценил слова Лаврова о «китайской угрозе»
Пекин высоко ценит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о раскручивании мифа «китайской угрозы» для Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 07:51
Музыка
В Лондоне представили первый российско-британский оркестр
В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Чехии 15 детей пострадали при падении с террасы в отеле
Пятнадцать детей из Праги пострадали в результате падения с террасы одной из гостиниц близ города Страконице на юге Чехии, где они проводят летние каникулы.
Обновлено в 09:30
Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено в 09:47
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Технологии
«Билайн» начнёт продажу сим-карт с саморегистрацией по всей России
Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу сим-карт с функцией саморегистрации на всей территории России.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Суд признал виновным выходца из Судана, сбившего пешеходов в Лондоне
Лондонский суд признал 29-летнего уроженца Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство за наезд на пешеходов в центре города в августе 2018 года, сообщает Sky News.
Обновлено в 20:08
Политика
Мэй поблагодарила Гибралтар за поддержание санкций ЕС против Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила руководство Гибралтара за соблюдение санкций Евросоюза.
Обновлено в 17:32
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Около 30 человек в столице отравились едой из автоматов
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Над Сирией сбит неизвестный самолёт
Согласно некоторым сведениям, оказавшимся в распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro, сегодня днём над территорией Сирии, боевиками одной из исламистских группировок, был сбит неизвестный боевой самолёт.
Обновлено в 09:08