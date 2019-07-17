Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

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