Общество

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 годуКоммерсантъ 10:51

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
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