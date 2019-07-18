Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронныеКоммерсантъ 10:36
Россияне, получившие паспорт при достижении 45 лет, смогут пользоваться им «до гробовой доски», уточнил господин Акимов. «Никто его отзывать не будет, если вы не хотите его менять»,— добавил он. Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва.
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Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, ... то можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 лет получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет.
— Максим Акимов, российский политикФедералПресс 07:57
с чего всё началось
Правительство не планирует проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов после внедрения электронных, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.РИА Новости07:07
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