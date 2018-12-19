Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски
BFM.ru
вчера в 13:10

Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).
BFM.ruвчера в 13:10
с чего всё началось
В письме
 Минфина США, направленном в Конгресс, уточняется, что доля Дерипаски в энергометаллургической En+ будет снижена с около 44,95 процента (сейчас он владеет 70 процентами).
Российская газетавчера в 13:43

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