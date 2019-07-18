Акции ГМК «Норникель» подорожали на 2% благодаря росту котировок никеля более чем на 3%. Также пользовались спросом защитные бумаги «Ростелеком», которые поправились на 2,35%.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Общество ФСБ предложили дать право отменять любые международные авиарейсы Минтранс предложил дать ФСБ право «в случае угрозы безопасности» государства требовать от Росавиации отмены любого международного рейса, следует из проекта постановления правительства.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.

Происшествия В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.

Космос В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским 6 августа 2019 года в 18:30 в тверском книжном магазине «Абракнигабра» состоится встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским.

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Общество Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Политика США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом На официальной страничке дипломаты опубликовали карту, где Крым обозначен частью территории Украины.

Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.

Гаджеты Xiaomi выпустит узкий смартфон без фронтальной камеры Xiaomi на собственном краудфандинговом сервисе объявила о сборе средств на сверхбюджетный смартфон.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Футбол Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.

Политика В конгресс США внесли проект новых антироссийских санкций Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США внесли в палату представителей (нижняя палата конгресса) законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России».