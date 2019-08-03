Происшествия
Бульварному кольцу положили конецКоммерсантъ 15:52
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
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Очевидцы: на Трубной площади в Москве устанавливают дополнительные камеры наблюдения
Znak.comвчера в 18:42
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Общество
Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака
Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Экономика
Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год
Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Спорт
Устюгов стал третьим в спринте на фестивале Blink
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink.
Обновлено в 15:38
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено в 17:07
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Обновлено в 11:44
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Общество
Объявлены победители конкурса «Парки Подмосковья»
Обновлено в 11:16
Происшествия
В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант
Обновлено в 15:15
Музыка
Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 18:04
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Спорт
Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе
Российская женская сборная по волейболу обыграла канадских соперниц со счетом 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) на олимпийском отборочном турнире в Калининграде.
Обновлено в 17:42
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях
Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
В заявлении, которое было сделано от имени главаря террористов Абу Мухаммеда аль-Джулани, указывается, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» не собираются покидать линию соприкосновения с правительственными войсками и выводить из буферной зоны тяжелое оружие, передает ТАСС.
Обновлено в 18:00
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37