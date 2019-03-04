Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»Известия 16:51

Рейнджерс
Вашингтон
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
сегодня
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Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Прошедшая в Нью-Йорке встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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