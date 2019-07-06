Футбол
Булка подписал контракт с «ПСЖ»Sport24.ru 12:33
Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижский клуб Булка перешел на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Челси».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
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Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
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Адыгея намерена увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году до 40 тыс. тонн, что на 20% больше урожая 2018-го.
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Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
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Здоровье
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
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Обновлено в 09:19
Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
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Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии
Тульский "Арсенал" в товарищеском матче расписал мировую с "Зальцбургом".
Обновлено в 11:58
Космос
Странная аномалия пустыни Африки хранит вековые тайны
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость
Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
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Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
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Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
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Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
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Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
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Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
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Обновлено в 10:51
Футбол
Египет уступил сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки
Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Каире, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Тембинкоси Лорча, который отличился на 85-й минуте.
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Армия и оружие
Лучшим оружием Первой мировой названа винтовка Мосина
Четвёртую позицию занимает немецкая винтовка Mauser 98 образца 1898 года, которая зачастую использовалась как снайперское оружие.
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Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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