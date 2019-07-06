Футбол

Булка подписал контракт с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 12:33

Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижский клуб Булка перешел на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Челси».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Булка подписал контракт с «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 12:33

«ПСЖ» подписал контракт с Булкой

Чемпионатвчера в 11:51

Булка подписал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 10:32

Вратарь Булка перешел в «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 11:27

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 11:25

Булка подписал двухлетний контракт с ПСЖ

Soccer.ruвчера в 10:41

«ПСЖ» подписал Булку

Евро-футбол.рувчера в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Космос

Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати

Обновлено в 01:46
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком

Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Политика

Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве

Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей

4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Происшествия

В жилом доме в центре Петербурга взорвался газ

Обновлено в 03:19
Футбол

Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46
Наука

Ученые создали бактерии, способные лечить рак

Обновлено 05 июля в 04:02
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика

Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ

Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:22
Единоборства

Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239

На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Единоборства

Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области

В сети появилось видео с места крупной аварии с участием бензовоза «Урал» в Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Дана Борисова сделала пластику век

Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Политика

В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов

Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.
Обновлено вчера в 23:48
Культура

В Набережных Челнах состоится семейный фестиваль

Приглашают всех желающих В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля во Дворце культуры "КАМАЗ" состоится городской фестиваль "Семейные приключения" (0 +).
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Автомобиль влетел в магазин в Гонконге

Обновлено в 03:51
Единоборства

Отец Нурмагомедова: «С Диасом можно было бы провести бой, его не нужно раскручивать»

Обновлено в 02:49
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:15
Спорт

Фигурист Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон

Российский фигурист Дмитрий Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное