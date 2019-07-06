Футбол
Булка подписал контракт с «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 12:33
Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижский клуб Булка перешел на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Челси».
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Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Космос
Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати
Обновлено в 01:46
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Политика
Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве
Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Происшествия
В жилом доме в центре Петербурга взорвался газ
Обновлено в 03:19
Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Обновлено в 00:46
Наука
Ученые создали бактерии, способные лечить рак
Обновлено 05 июля в 04:02
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ
Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:22
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области
В сети появилось видео с места крупной аварии с участием бензовоза «Урал» в Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Политика
В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов
Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.
Обновлено вчера в 23:48
Культура
В Набережных Челнах состоится семейный фестиваль
Приглашают всех желающих В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля во Дворце культуры "КАМАЗ" состоится городской фестиваль "Семейные приключения" (0 +).
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Автомобиль влетел в магазин в Гонконге
Обновлено в 03:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова: «С Диасом можно было бы провести бой, его не нужно раскручивать»
Обновлено в 02:49
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Спорт
Фигурист Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон
Российский фигурист Дмитрий Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46