Футбол
Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»Матч ТВ 11:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе
16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.
Обновлено в 08:51
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия
Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии
Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество
В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров
В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество
На Аляске установилась рекордная жара
В американском штате Аляска, который частично находится в Северном полярном круге, зафиксированы рекордные температуры.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля
Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.
Обновлено в 11:36
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Спорт
Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020
Обновлено в 11:22
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29