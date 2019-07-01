Футбол

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»Матч ТВ 11:25

Вратарь Марцин Булка перешел из «Челси» в «ПСЖ».
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Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Sportbox.RU11:25

«ПСЖ» подписал Булку

Евро-футбол.ру11:38

Вратарь Булка перешел в «ПСЖ»

Sports.ru11:27

«ПСЖ» подписал контракт с Булкой

Чемпионат11:51

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Матч ТВ11:25

Булка подписал двухлетний контракт с ПСЖ

Soccer.ru10:41

Булка подписал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс10:32
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Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе

16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.
Обновлено в 08:51
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия

Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии

Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество

В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров

В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество

На Аляске установилась рекордная жара

В американском штате Аляска, который частично находится в Северном полярном круге, зафиксированы рекордные температуры.
Обновлено в 10:28
Футбол

«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля

Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.
Обновлено в 11:36
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
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В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

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В свет вышел последний Mahindra Thar 700

На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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