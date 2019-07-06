Футбол
Булка подписал контракт с «ПСЖ»Sport24.ru 12:33
Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижский клуб Булка перешел на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Челси».
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Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Скандал с запретом смартфонов в школах - Матвиенко объяснила позицию
По словам Валентины Матвиенко, Роспотребнадзор за следующий месяц создаст рабочую группу и подаст готовые предложения по запрету смартфонов и телефонов у школьников.
Обновлено в 14:01
Общество
Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок
Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Футбол
Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Алибасов в спешке покинул Россию с женой
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.
Обновлено в 05:59
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Обновлено в 13:07
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Греции
Видимо, вскоре после диалога семья отравилась на море: в Instagram певица опубликовала две фотографии в купальнике с пляжа.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох.
Обновлено в 00:56
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57