Футбол

Булка подписал контракт с «ПСЖ»Sport24.ru 12:33

Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижский клуб Булка перешел на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Челси».
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Вратарь Булка перешел в «ПСЖ»

Sports.ru11:27

«ПСЖ» подписал контракт с Булкой

Чемпионат11:51

«ПСЖ» подписал Булку

Евро-футбол.ру11:38

Булка подписал контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru12:33

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Матч ТВ11:25

Булка подписал двухлетний контракт с ПСЖ

Soccer.ru10:41

Булка подписал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс10:32
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Происшествия

В Казахстане задерживают участников несанкционированных митингов

Обновлено в 13:20
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Скандал с запретом смартфонов в школах - Матвиенко объяснила позицию

По словам Валентины Матвиенко, Роспотребнадзор за следующий месяц создаст рабочую группу и подаст готовые предложения по запрету смартфонов и телефонов у школьников.
Обновлено в 14:01
Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Футбол

Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Алибасов в спешке покинул Россию с женой

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.
Обновлено в 05:59
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Футбол

Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Общество

Иван Купала наступает в ночь на 7 июля

Обновлено в 13:07
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Греции

Видимо, вскоре после диалога семья отравилась на море: в Instagram певица опубликовала две фотографии в купальнике с пляжа.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»

Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Баскетбол

Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова

Обновлено в 14:47
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох.
Обновлено в 00:56
Наука

Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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