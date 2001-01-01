Футбол

Букмекеры ждут результативный футбол в рурском дербиMetaratings вчера в 04:43

В рамках 31-го тура чемпионата чемпионата Германии состоится рурское дерби. В игре между дортмундской «Боруссией» и «Шальке», букмекерская контора «Париматч» считает именно хозяев фаворитами противостояния.
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Букмекеры ждут результативный футбол в рурском дерби

Metaratingsвчера в 04:43
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