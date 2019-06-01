Футбол
Букмекеры верят в нового чемпиона на молодежном первенстве ЕвропыODDS.ru вчера в 07:04
К решающему поединку добрались сборные Испании и Германии. Букмекеры конторы Winline считают испанцев фаворитами встречи и предлагают на их победу коэффициент 2.12, в то время как успех «бундестима» оценивается коэффициентом 3.35, ничья – 3.59. В полуфиналах обе сборные были вынуждены отыгрываться.
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В финале Евро U-21 сыграют сборные Германии и Испании. Объясняем почему вы обязаны это увидеть
Bethub.org28 июня в 07:37
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
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