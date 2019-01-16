Футбол
Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Ювентус» — «Милан»Чемпионат 10:30
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
39
Пакета
7
Кастильехо
9
Игуаин
10
Чалханоглу
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Компания вернёт проигрыш по первой ставке, если она не сыграет. Кроме этого на улучшенных для игроков условиях доступен суперкоэффициент на игру. Букмекер предлагает поставить на то, что гол точно забьёт Криштиану Роналду и «Ювентус» победит.
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