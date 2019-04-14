Футбол
Букмекеры уверены в победе «Зенита» над «Анжи»Metaratings 04:50
В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» на домашнем стадион примет «Анжи». Лидер чемпионата России по футболу примет у себя дома аутсайдера турнира. Безусловно, фаворитом этого матча является «Зенит».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
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Обновлено в 05:27
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Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»
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Политика
Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл с третьим визитом в столицу Сирии Дамаск, планируются встречи с рядом сирийских чиновников, в том числе главой МИД Валидом Муаллемом, сообщает проправительственная газета со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 04:54
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Двое детей погибли и несколько десятков человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на американский город Франклин в штате Техас 4 апреля, передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:52
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В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
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