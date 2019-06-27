Футбол
Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке АмерикиRuNews24.ru 25 июня в 13:56
Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня. В прошлом розыгрыше победу одержала сборная Чили, обыграв в финале аргентинскую команду.
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