Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке АмерикиRuNews24.ru 25 июня в 13:56

Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня. В прошлом розыгрыше победу одержала сборная Чили, обыграв в финале аргентинскую команду.

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки

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