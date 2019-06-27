Футбол

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке АмерикиRuNews24.ru 25 июня в 13:56

Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня. В прошлом розыгрыше победу одержала сборная Чили, обыграв в финале аргентинскую команду.
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Арбитр отменил пенальти и сменил желтую карточку на красную в матче Бразилия - Парагвай. Видео

Спорт-Экспресс21:55

Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Бразилия - Парагвай, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru19:59

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки

RuNews24.ru25 июня в 13:56

Кубок Америки. Бразилия — Парагвай. Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru19:19

На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф

Советский спорт10:55

Бразилия — Парагвай, конкурс прогнозов на матч Кубка Америки-2019

Чемпионат11:15

Стал известен состав сборной Бразилии на четвертьфинальный матч Кубка Америки

Матч ТВ19:58
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Космос

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Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.
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В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.
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Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
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Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
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Политика

Путин пошутил над журналистом Financial Times

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
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Экономика

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Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией

Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 21:21
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Происшествия

Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 должны были списать через месяц

Обновлено в 04:09
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
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Общество

Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС

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Обновлено в 19:45
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
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В столице простились с актрисой Аллой Покровской

Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
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Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

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Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
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Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Технологии

Сервис оценки качества вождения появится в России

В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент

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Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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