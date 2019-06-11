Футбол
Букмекеры ставят на победу России над КипромСоветский спорт 00:24
Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. На победу российской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,25, тогда как коэффициент исхода матча в пользу гостей составляет 14,50, а ничьи 6,40.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эту машину не остановить — команда Черчесова снова будет забивать. Прогнозы на Россия — Кипр
Sport24.ruвчера в 18:20
Россия обыграет Кипр в отборочном матче Чемпионата Европы 2020, считают букмекеры
BettingBusiness.ru02:59
Россия — Кипр: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 11 июня 2019 года
Bookmaker-ratings.ruвчера в 06:06
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, в связи с теми фотографиями, которые ошибочно были размещены МВД в качестве доказательств правонарушения, совершенного журналистом.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Баскетбол
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Экономика
Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человек
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год.
Обновлено 09 июня в 19:52
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
Штрафы держат скорость 20 км/ч
Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Обновлено вчера в 17:01
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Спорт
Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Собчак позировала перед камерами на «Кинотавре» в обществе Богомолова
Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.
Обновлено 09 июня в 13:25
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Авто
Mercedes-Benz представил серийный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила серийный кроссовер GLB, который в линейке моделей займет место между GLA и GLC.
Обновлено в 03:04