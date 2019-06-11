Футбол
Россия — Кипр: букмекеры назвали фаворита матчаBookmaker-ratings.ru 04:44
Сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Кипра. Букмекеры считают россиян фаворитами предстоящей игры. БК «Лига ставок» оценивает шанс победы россиян коэффициентом 1,24.
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