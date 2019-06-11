Букмекеры ставят на победу России над КипромСоветский спорт 00:24

Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. На победу российской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,25, тогда как коэффициент исхода матча в пользу гостей составляет 14,50, а ничьи 6,40.

Букмекеры ставят на победу России над Кипром

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