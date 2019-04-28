Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престолаРоссийская газета 06:00
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Ставки принимает одна из самых популярных букмекерских контор Великобритании William Hill.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол
Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
26-летний бельгиец в интервью VTM Nieuws заявил, что согласовал условия личного трудового соглашения со "шмелями".
Обновлено в 09:43
Футбол
Сергей Семак: «До четвертого мяча „Зениту“ было непросто»
При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении.
Обновлено в 11:38
Транспорт
Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей
Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Политика
Экс-президенту Перу тюремное заключение заменили на домашний арест
В Перу апелляционный суд постановил заменить предварительное заключение на 3 года для экс-президента Педро Пабло Кучински на домашний арест.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Автоспорт
Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана
Обновлено в 10:26
Политика
Пушков ответил на заявление Зеленского о паспортах РФ для украинцев
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о паспортах РФ для украинцев.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.
Обновлено в 02:58
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Дачные дома в садоводческом товариществе в Новой Москве потушены
Пожарные ликвидировали возгорание дачных домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" в Новой Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 11:21