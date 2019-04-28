Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престолаРоссийская газета 06:00
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Ставки принимает одна из самых популярных букмекерских контор Великобритании William Hill.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в синагоге в США
В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:30
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» чемпионство Испании
Единственный мяч в ворота соперника забил на 62-й минуте форвард сине-гранатовых Лионель Месси, вышедший на замену в начале второго тайма.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Авто
KIA планирует начать производство пикапов
Если все пойдет как запланировано, то у компании появится возможность вложить средства и в другую продукцию, например в пикап-кроссовер с несущим кузовом.
Обновлено в 01:25
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:23
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в чемпионате России по футболу
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футболисты "Уфы" нанесли поражение "Уралу". Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр
Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Хоккей
Впервые за 10 лет российские юниоры вышли в финал ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 13:15