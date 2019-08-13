Футбол
Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар»Кубань 24 05:48
|3′
Тонни Триндаде де Вильена
|13′
Магомед Сулейманов
|34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
|37′
|39′
Руслан Камболов
|45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
|49′
Мусса Марега
|53′
Зе Луиш
|57′
Матеус Урибе
|61′
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
20
Зе Луиш
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
10
Накадзима
16
Урибе
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
17
Корона
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
2 ×
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Коэффициент на победу «Порту» составляет 1.50, на «Краснодар» — 6.65. Коэффициент на ничейный исход матча составляет 4.35. Также букмекеры ставят на сухую победу «Порту» — 2.39 против 1.57.
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Чуда не случится, «Краснодар» проиграет «Порту» и второй матч. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:45
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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