Коэффициент на победу «Порту» составляет 1.50, на «Краснодар» — 6.65. Коэффициент на ничейный исход матча составляет 4.35. Также букмекеры ставят на сухую победу «Порту» — 2.39 против 1.57.

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