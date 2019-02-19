Букмекеры считают равными шансы «Атлетико» и «Ювентуса» на победуИА "News" 07:26

Букмекеры считают равными шансы «Атлетико» и «Ювентуса» победить в первом матче этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится вечером в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Букмекеры считают равными шансы «Атлетико» и «Ювентуса» на победу

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Политика Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.

Политика В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников В НАТО посчитали неприемлемым обещание президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе.

Армия и оружие Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине «Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.

Политика Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса Глава государства надеется, что эти механизмы и инструменты будут использованы, чтобы в мире не создавалось "никаких новых кризисов типа Карибского".

Политика Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".

Экономика Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.

Происшествия Националист Демушкин вышел из колонии досрочно Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.

Экономика Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.

Армия и оружие В Эстонии заявили о подготовке к войне Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страны, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Венесуэла закрыла морскую границу с островами в Карибском море Венесуэльские власти закрыли морскую границу с островами, входящими в группу Малых Антильских островов.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Политика Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев.

Авто «АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus "АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.

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Происшествия Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.

Происшествия Частный самолёт «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково» Частный самолёт Bombardier Challenger 600 и пассажирский Boeing едва не столкнулись в небе над аэропортом «Внуково».

Происшествия Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге Два кота устроили коммунальную аварию в одном из жилых домов на улице Верности в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-телеканал Piter.tv.

Происшествия СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке Следственный комитет завел уголовное дело после трех взрывов в Донецке, сообщается на сайте СК России.

Энергетика Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.

Происшествия В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Общество Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.