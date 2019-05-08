Футбол
Букмекеры считают, что «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионовНева Спорт 01:31
Амстердамский «Аякс» на своём поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в финал турнира.
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Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Обновлено в 03:19
Авто
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим
Обновлено вчера в 11:16
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В центре Кабула прогремел мощный взрыв
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Перми снова эвакуируют торговые центры после сообщений о минировании
Сегодня в ряд организаций и учреждений Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 03:45
Экономика
РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду
Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:43
Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон
Папарацци удалось подловить звезду фильма "Однажды в Голливуде" и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02
Кино
Disney перенесла премьеру второго «Аватара»
Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено вчера в 14:45
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Политика
Украина усилила охрану границы перед 9 Мая
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 Мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Интернет
Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0
Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.
Обновлено в 04:00
Здоровье
В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу
В Рязани начали сбор средств 32-летней Ольге Воробьевой, которой собираются ампутировать ногу.
Обновлено в 03:42
Экономика
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35