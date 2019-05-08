Футбол

Букмекеры считают, что «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионовНева Спорт 01:31

Аякс — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Амстердамский «Аякс» на своём поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в финал турнира.
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