Букмекеры считают, что «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионовНева Спорт 01:31

Амстердамский «Аякс» на своём поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в финал турнира.

Букмекеры считают, что «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Происшествия Полицейский покончил с собой в центре Москвы В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

Армия и оружие Украина повысила зарплаты военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.

Происшествия «Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Технологии Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Происшествия В Перми снова эвакуируют торговые центры после сообщений о минировании Сегодня в ряд организаций и учреждений Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании.

Экономика РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом» Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.

Происшествия Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.

Шоу-бизнес Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон Папарацци удалось подловить звезду фильма "Однажды в Голливуде" и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.

Общество Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.

Экономика Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.

Кино Disney перенесла премьеру второго «Аватара» Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Политика Украина усилила охрану границы перед 9 Мая Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 Мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Шоу-бизнес Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет Состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0 Стартап Prysmatic Labs запустил тестовую сеть под названием Sapphire для Ethereum 2.0 на базе PoS-протокола Casper.

Здоровье В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу В Рязани начали сбор средств 32-летней Ольге Воробьевой, которой собираются ампутировать ногу.

Экономика Украине предсказали потерю денег от МВФ Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Происшествия Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.