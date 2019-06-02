Футбол

Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом финала Лиги чемпионовСоветский спорт 03:19

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Букмекеры считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами матча. На победу «Ливерпуля» в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1,90.
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