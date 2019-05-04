Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:31

Букмекеры считают «быков» фаворитами предстоящей игры. Так, БК «Лига Ставок» оценивает вероятность победы «Краснодара» коэффициентом 2,3. Поставить на «Ростов» можно за 3,45, а на ничью — за 3,2. Ранее команды уже встречались в 13-ом туре РПЛ, а также в четвертьфинале Кубка России.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»

Все про Спорт ру

Происшествия Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.

Происшествия Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Игры Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3 Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево» В результате трегедии погибли 13 человек, двое из которых дети. Эти цифры уже подтвердил СК РФ.

Происшествия В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота» Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Хоккей Сборная РФ досрочно стала победителем Еврохоккейтура Российская сборная досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла сборную Финляндии на чешском этапе турнира.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.

Футбол «Зенит» предлагает 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Клуб из Санкт-Петербурга предложил за игрока сборной Македонии 6 млн евро плюс бонусы.

Происшествия Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.

Происшествия Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии «3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.

Происшествия Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Футбол Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Происшествия «До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.