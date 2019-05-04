Футбол

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:31

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
Букмекеры считают «быков» фаворитами предстоящей игры. Так, БК «Лига Ставок» оценивает вероятность победы «Краснодара» коэффициентом 2,3. Поставить на «Ростов» можно за 3,45, а на ничью — за 3,2. Ранее команды уже встречались в 13-ом туре РПЛ, а также в четвертьфинале Кубка России.
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