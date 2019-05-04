Футбол
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:31
Иван Новосельцев
|24′
|25′
Виктор Классон
|65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|66′
Данил Глебов
|67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
|68′
|70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|72′
Юрий Газинский
|83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
|85′
Элдор Шомуродов
|89′
Сергей Паршивлюк
|90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
5
Хаджикадунич
4
Паршивлюк
9
Сигурдарсон
2
Калачев
17
Норманн
84
Гацкан
7
Еременко
14
Шомуродов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
3
Фьоулюсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Букмекеры считают «быков» фаворитами предстоящей игры. Так, БК «Лига Ставок» оценивает вероятность победы «Краснодара» коэффициентом 2,3. Поставить на «Ростов» можно за 3,45, а на ничью — за 3,2. Ранее команды уже встречались в 13-ом туре РПЛ, а также в четвертьфинале Кубка России.
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«Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года
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