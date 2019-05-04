Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:31

Букмекеры считают «быков» фаворитами предстоящей игры. Так, БК «Лига Ставок» оценивает вероятность победы «Краснодара» коэффициентом 2,3. Поставить на «Ростов» можно за 3,45, а на ничью — за 3,2. Ранее команды уже встречались в 13-ом туре РПЛ, а также в четвертьфинале Кубка России.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»

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Политика Экс-глава МИД Германии знает, как защитить Прибалтику от России О новом мировом порядке, ответственности Германии за безопасность в Европе и расходах на оборону бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Svenska Dagbladet.

Происшествия Ряд рейсов перенаправили в другие города после аварии в Шереметьеве Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, ушли на запасные аэродромы после аварии с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, передает РИА Новости.

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Происшествия 13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

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Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Технологии Новая трансгенная кукуруза: Чем нас кормят химические концерны Вызвала у французских учёных сомнения и безопасность другой разрешённой в России кукурузы — NK603, устойчивой к гербициду глифосат, от той же «Монсанто».

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Политика В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Кино Участники группы Queen стали богаче британской королевы Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).

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Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Музыка В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Футбол Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок» Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.