Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru 04 мая в 09:31

Во второй игре команда Валерия Карпина одержала победу над «быками» со счетом 1:0. Тем не менее сейчас «Краснодар» находится в более хорошей форме, тогда как «Ростов» смог выиграть только один из последних шести матчей. Аналитики считают, что «черно-зеленые» откроют счет в предстоящей игре.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»

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