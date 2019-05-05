Футбол

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в игре с «Ростовом»Bookmaker-ratings.ru 04 мая в 09:31

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
Во второй игре команда Валерия Карпина одержала победу над «быками» со счетом 1:0. Тем не менее сейчас «Краснодар» находится в более хорошей форме, тогда как «Ростов» смог выиграть только один из последних шести матчей. Аналитики считают, что «черно-зеленые» откроют счет в предстоящей игре.
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