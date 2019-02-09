Футбол

Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»Vprognoze.ru 06:36

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
Перед матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании «Реал» провел непростой матч с «Барселоной» в Кубке страны (1:1)Букмекеры лишь минимально выделяют «Атлетико» фаворитом матча, предлагая на их победу коэффициент 2.3. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 3.24.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Симеоне сразится с уже шестым тренером «Реала» за время работы в «Атлетико»

Eurosport.ruвчера в 08:17

Сначала Франко болел за «Атлетико», потом – за «Реал». Как начиналось мадридское дерби

Sports.ru07:36

«Атлетико» — «Реал». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru07:07

«Атлетико» — «Реал»: котировки на мадридское дерби

Чемпионат04:57

Экспресс на матчи испанской Примеры: будем болеть за хозяев

Sport-place03:38

«Атлетико» - «Реал» Мадрид. Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 17:49

«Атлетико» – «Реал»: видеотрансляция матча в 18.15

Спорт-Экспресс08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Гаджеты

Apple передумала повышать цены на новые iPhone

Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В протестных акциях в Париже участвовали 4000 «желтых жилетов»

По всей стране участие в манифестациях приняли, и это также данные МВД, 52 тысячи человек (2 февраля их было 59 тысяч).
Обновлено в 14:38
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Самаре начали проверку после конфликта в колонии

Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса

Обновлено в 13:36
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Названы способы оздоровить кишечник

Обновлено в 12:25
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами

Обновлено в 10:23
Здоровье

Диетологи рассказали, как перестать есть сладкое

Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь тем, кто хочет сбросить вес или просто заботится о своем здоровье, сократить количество сладкого в рационе.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено в 14:48
Происшествия

Около 40 человек попытались взять штурмом управление полиции в Киеве

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW

Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.
Обновлено в 14:52
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Культура

Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Хоккей

«Колорадо» в овертайме проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ

"Колорадо Эвеланш" потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Авто

У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями

В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Авто

Новый Renault Duster станет пикапом

Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 16:00
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
Обновлено в 15:01
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу

В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Польша закупает американские ракетные системы HIMARS

Польша закупает американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров.
Обновлено в 13:32
ещё по теме
Главное