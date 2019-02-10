Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»Vprognoze.ru вчера в 06:36

Перед матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании «Реал» провел непростой матч с «Барселоной» в Кубке страны (1:1)Букмекеры лишь минимально выделяют «Атлетико» фаворитом матча, предлагая на их победу коэффициент 2.3. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 3.24.

Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»

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