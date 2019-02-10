Футбол
Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»Vprognoze.ru вчера в 06:36
|16′
Каземиро
|22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
|24′
Антуан Гризманн
|25′
Хосе Мария Хименес
|41′
|42′
Серхио Рамос
|57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
|58′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Томас Парти
|62′
|64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
|65′
|66′
Лука Модрич
Альваро Мората
|68′
Альваро Мората
Никола Калинич
|71′
Сауль Ньигес
|72′
|74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
|80′
|84′
Тони Кроос
Дани Себальос
|89′
Карим Бензема
Мариано Диас
|35%
|Владение мячом
|65%
|72%
|Процент точных передач
|84%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|7
|21
|Фолы
|16
|7
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
23
Витоло
9
Калинич
7
Гризманн
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
17
Васкес
7
Диас
11
Бэйл
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Перед матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании «Реал» провел непростой матч с «Барселоной» в Кубке страны (1:1)Букмекеры лишь минимально выделяют «Атлетико» фаворитом матча, предлагая на их победу коэффициент 2.3. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 3.24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Симеоне сразится с уже шестым тренером «Реала» за время работы в «Атлетико»
Eurosport.ru08 февраля в 08:17
«Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 9 февраля 2019 года
Bookmaker-ratings.ru07 февраля в 10:37
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
Обновлено в 06:36
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 07:25
Экономика
Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA
В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
Обновлено в 04:55
Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, в субботу, 9 февраля, не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого и сопровождающих его лиц в русский монастырь на Афоне.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Момент ракетной атаки на танк Т-34-85 попал на видео
В кадр попал момент, как противотанковый снаряд попадает в ту часть танка, где располагается моторное отделение.
Обновлено в 07:25
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».
Обновлено в 04:28
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор влюбился в соседку
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет о первой влюблённости Дяди Фёдора.
Обновлено в 03:34
Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин
Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Наука
В Западной Сахаре ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации
В настоящее время ученые по всему миру продолжают активно исследовать нашу планету в поисках следов цивилизаций, ранее существовавших на ней.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Принц Филипп отказался от водительских прав
Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.
Обновлено в 07:10
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Политика
Порошенко наградил задержанных в Азовском море моряков
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание лейтенанта морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Кроссовки от компании Google будут измерять вес
В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе
В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки
Полиция Испании задержала по подозрению в убийстве 42-летнего испанца Мануэля Морено, работавшего официантом в ближайшем баре.
Обновлено в 05:33
Кино
Российский актер Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Стамбуле возросло до 17
Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле возросло до 17.
Обновлено вчера в 04:53