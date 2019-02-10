Футбол

Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом в матче с «Реалом»Vprognoze.ru вчера в 06:36

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
Перед матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании «Реал» провел непростой матч с «Барселоной» в Кубке страны (1:1)Букмекеры лишь минимально выделяют «Атлетико» фаворитом матча, предлагая на их победу коэффициент 2.3. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 3.24.
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