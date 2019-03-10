Футбол

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед»Vprognoze.ru 05:02

Арсенал — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
12′
Сократис Папастатопулос
38′
68′
Неманья Матич
Пьер-Эмерик Обамеянг
69′
71′
Диого Далот
Антони Марсьяль
76′
Поль Погба
Месут Озил
Алекс Ивоби
77′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
80′
80′
Неманья Матич
Мэйсон Гринвуд
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
86′
Сеад Колашинац
90′
В своем последнее матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и вышел в четветьфинал Лиги чемпионов. Тем не менее, букмекеры фаворитом матча называют «Арсенал», предлагая на них коэффициент 2.4. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 3.1.
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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