Футбол

«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги второй год подрядЕвро-футбол.ру 14:20

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Каждый год на стыке зимы и весны в Англии разыгрывается трофей – Кубок лиги. В этом сезоне в финале сошлись "Челси" и "Манчестер Сити", которые имеют по пять таких кубков в своих клубных музеях (больше только у "Ливерпуля" - 8).
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