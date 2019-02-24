«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги второй год подрядЕвро-футбол.ру 14:20

Каждый год на стыке зимы и весны в Англии разыгрывается трофей – Кубок лиги. В этом сезоне в финале сошлись "Челси" и "Манчестер Сити", которые имеют по пять таких кубков в своих клубных музеях (больше только у "Ливерпуля" - 8).

«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги второй год подряд

Все про Спорт ру

Происшествия Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.

Музыка Права на песню Maruv на Евровидении принадлежат российской компании Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, сообщается на сайте украинского "Телеканала 24" со ссылкой на данные Apple Music.

Политика Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.

Спорт Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2018/19.

Театры Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.

Политика На границе Венесуэлы продолжаются столкновения Беспорядки зафиксированы в бразильском городе Пакарайма, близ которого пролегает межгосударственная граница.

Футбол «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России «Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.

Политика Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик» Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".

Общество В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.

Гаджеты Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи Крыма Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Политика Горячая линия спасёт Россию и США от кибервойны США рассматривают возможность использования горячей линии между Вашингтоном и Москвой для решения споров в киберпространстве.

Происшествия В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Политика Президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык,передает РИА "Новости".

Происшествия В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.

Политика Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29 Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".

Происшествия Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Шоу-бизнес Георгия Данелию ввели в искусственную кому Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.

Армия и оружие Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27 МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.

Кино 24 февраля в США состоится церемония вручения премии «Оскар-2019» В России трансляцию можно будет посмотреть в ночь на понедельник Церемония вручения премии "Оскар-2019" состоится в Лос-Анджелесе вечером 24 февраля.

Происшествия Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.