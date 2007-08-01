Футбол
Букмекеры оценили чемпионские шансы «Зенита»Sport.ru вчера в 08:29
Букмекеры обозначили шансы "Зенита" на такой триумф. По их мнению это достойно коэффициента 2.50. Вероятность конечно не самая высокая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Армия и оружие
Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму
Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Садальский пожаловался на безденежье
Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Авто
BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Москве школьник защитил женщин от дебошира
Московский школьник заступился за женщин, которых в магазине оскорбил дебошир.
Обновлено в 15:42
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Обновлено в 13:56
Единоборства
«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Футбол
Семак первым в истории стал чемпионом России как футболист и тренер
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.
Обновлено в 15:06
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Футбол
Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»
Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Политика
Американская делегация влюбилась в Крым
Делегация, прибывшая в Крым из США, заявила, что влюблена в полуостров.
Обновлено в 08:36
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Футбол
Защитник «Челси» предложил оплатить штраф за тренера «Кардиффа»
После 32-го тура АПЛ главный тренер «Кардиффа» был оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судей в игре с «Челси» (1:2). Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил первый мяч своей команды, находясь в положении вне игры.
Обновлено в 14:56
Футбол
Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова
С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32