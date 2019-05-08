Футбол

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить в финале Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 06:34

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Шансы «Аякса» выиграть Лигу чемпионов котируются за 3.80. Если в турнире победит «Тоттенхэм», сыграет ставка с коэффициентом 8.50. Соперник «Ливерпуля» по финалу определится сегодня в матче «Аякс» — «Тоттенхэм».
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Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить в финале Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 06:34

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