Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить в финале Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 06:34

Шансы «Аякса» выиграть Лигу чемпионов котируются за 3.80. Если в турнире победит «Тоттенхэм», сыграет ставка с коэффициентом 8.50. Соперник «Ливерпуля» по финалу определится сегодня в матче «Аякс» — «Тоттенхэм».

Политика Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Авто Появились первые изображения универсала Toyota Camry Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.

Экономика ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.

Кино HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители» Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк» В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.

Происшествия В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.

Армия и оружие Президент назначил нового главкома ВМФ Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.

Происшествия 14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Хоккей Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".

Политика Путин пообщался с ветеранами после парада Победы на Красной площади Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Хоккей Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

Политика Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.