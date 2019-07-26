Футбол

Букмекеры оценили шансы Кокорина и Мамаева сбежать из колонииSport24.ru 26 июля в 07:35

Аналитики букмекерских контор назвали вероятность того, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершат побег из колонии до конца 2019 года.
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Букмекеры оценили шансы Кокорина и Мамаева сбежать из колонии

Sport24.ru26 июля в 07:35
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Александр Кокорин
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Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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