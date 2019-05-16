Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной ЕвролигиRT на русском 04:56
ЦСКА—
Реал Мадрид
сегодняв 15:00
Баскетбол, Евролига
Полуфинал
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В пятницу, 17 мая, в испанской Витории-Гастейс пройдут первые матчи «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги. Столичный ЦСКА, восьмой раз подряд пробившийся в число сильнейших клубов континента, в полуфинале турнира встретится с мадридским «Реалом».
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