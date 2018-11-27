Футбол

Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Викторию Пльзень» в ЛЧ
Bookmaker-ratings.ru
02:30

ЦСКА — Виктория (Пльзень)
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
Никола Власич
10′
Иван Обляков
13′
Федор Чалов
24′
36′
Роман Губник
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
46′
46′
Давид Лимберски
Ян Копиц
56′
Роман Прохазка
60′
Патрик Грошовски
70′
Милан Петржела
Милан Гавел
Иван Обляков
Константин Кучаев
72′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
80′
80′
Томаш Хоры
Якуб Ржезничек
81′
Лукаш Гейда
90′+2′
Ян Копиц
Сегодня в Москве ЦСКА в матче Лиги чемпионов сыграет с чешской «Викторией Пльзень». Согласно оценке букмекеров, команда Виктора Гончаренко — фаворит встречи. БК «1хставка» оценивает вероятность победы ЦСКА коэффициентом 1,74 (шансы — 56%).
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