Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧVprognoze.ru 12:33

Напомним, первый матч завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Ювентус» традиционно уверенно возглавляет турнирный зачет чемпионата Италии. Также команда без проблем смогла выиграть свою группу в Лиге чемпионов.

Политика Песков: Путин пока не собирается в Нормандию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Политика FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.

Экономика Банкам могут запретить замораживать счета россиян Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.

Общество В Кузбассе сменился начальник департамента культуры Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ее за «значительный вклад» в развитие культуры Кузбасса.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Происшествия Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.

Политика Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 года, сообщает ИА REGNUM.

Общество Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.