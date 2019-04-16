Футбол

Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧVprognoze.ru 12:33

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Напомним, первый матч завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Ювентус» традиционно уверенно возглавляет турнирный зачет чемпионата Италии. Также команда без проблем смогла выиграть свою группу в Лиге чемпионов.
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