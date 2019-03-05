Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Реал» в ответном матче ЛЧVprognoze.ru 09:47

Сегодня в 23:00 по московскому времени «Реал» примет «Аякс» в ответном матче 1\8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. "Реал" на групповой стадии Лиги чемпионов занял первое место, опередив "Рому", "Викторию" и ЦСКА.

Все про Спорт ру

Происшествия Под Владимиром произошел взрыв на заводе, семь человек пострадали Семь человек пострадали при взрыве на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.

Происшествия Взрывные устройства обнаружены на вокзале и в двух аэропортах Лондона Три самодельных взрывных устройства малой мощности обнаружены 5 марта в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», городского аэропорта Лондона и на железнодорожном вокзале «Ватерлоо».

Авто Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.

Происшествия Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.

Авто Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире.

Кино Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля.

Политика В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Происшествия Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".

Происшествия Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров» Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.

Авто В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.

Происшествия Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз Как сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах западного округа Москвы, решение обеспечить судьям защиту было принято после того, как в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение с угрозами в адрес судей, написанное якобы от лица сторонников движения Новое величие .

Происшествия Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.

Армия и оружие Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.

Происшествия В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.

Транспорт Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.

Происшествия В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.

Политика Макрон предложил провести Конференцию для Европы Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страны Старого континента достигли договоренности о проведении Конференции для Европы.

Культура В Киргизии появился юнармейский отряд генерала Панфилова В Республике Киргизия прошло торжественное мероприятие, посвященное созданию Юнармейского отряда имени генерал-майора Панфилова.

Футбол Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.

Общество ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.