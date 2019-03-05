Футбол

Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Реал» в ответном матче ЛЧVprognoze.ru 09:47

Реал — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня в 23:00 по московскому времени «Реал» примет «Аякс» в ответном матче 1\8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. "Реал" на групповой стадии Лиги чемпионов занял первое место, опередив "Рому", "Викторию" и ЦСКА.
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